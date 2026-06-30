RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 30 juin

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le laboratoire pharmaceutique Zymeworks ZYME.O , spécialisé dans les traitements anticancéreux et basé à Vancouver, acquiert la société Theravance Biopharma

TBPH.O , basée à Dublin, pour un montant de 1,32 milliard de dollars canadiens (soit 927,49 millions de dollars américains), dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire, marquant ainsi l’entrée de la société canadienne sur le marché des traitements des maladies respiratoires.

** La proposition de l’Alberta visant la construction d’un nouvel oléoduc vers la côte ouest ne sera soutenue par aucun promoteur du secteur privé, alors que la date limite du 1er juillet pour soumettre la proposition en vue d’un examen fédéral accéléré approche.

NATIONAL POST

** L’Alberta dévoilera jeudi sa proposition de construction d’un nouvel oléoduc d’une capacité d’un million de barils par jour vers la côte ouest, afin de diversifier la capacité d’exportation du pays vers les marchés asiatiques face aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

(1 $ = 1,4232 dollars canadiens)