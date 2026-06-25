RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 25 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - 25 juin (Reuters): Voici les principaux articles tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL **Le constructeur allemand de sous-marins TKMS TKMS.DE affirme que son offre conjointe avec la Norvège pour la fourniture de 12 sous-marins au Canada est plus avantageuse que celle de la société sud-coréenne Hanwha 042660.KS en raison de la compatibilité linguistique. **La société torontoise de logiciels juridiques Dye & Durham

DND.TO a annoncé que son directeur général, George Tsivin, avait démissionné avec effet immédiat après environ un an à ce poste, et que son conseil d’administration avait formé un comité chargé de diriger l’entreprise pendant la période de transition. **La société énergétique montréalaise AtkinsRealis ATRL.TO cherche à obtenir une licence pour son réacteur Candu aux États-Unis, et a déposé mardi matin une demande auprès de la Commission de réglementation nucléaire américaine (NRC). **La société torontoise spécialisée dans l’alimentation pour animaux de compagnie Open Farm a reporté son introduction en bourse à l’automne afin de permettre aux investisseurs d’observer l’évolution d’un marché agité, après les fluctuations importantes du cours des actions lors des introductions en bourse d’entreprises axées sur la consommation telles que Suja Life SUJA.O et Once Upon A Farm OFRM.N .

NATIONAL POST **Le gouvernement canadien a déclaré qu’il travaillait à la mise en œuvre de ses trois premiers projets d’infrastructure visant à réduire les temps de trajet, à améliorer l’accès aux voies de transport et à favoriser l’exploitation de minéraux essentiels dans des régions clés du pays.