Espagne: l'incendie près de la Costa Brava bientôt stabilisé, 2.300 hectares brûlés

Vue de l'incendie qui fait rage près de la Costa Brava, à La Bisbal d'Empordà, en Espagne, le 3 juillet 2026 ( AFP / STRINGER )

L'incendie qui s'est déclaré vendredi matin près de la touristique Costa Brava, dans le nord-est de l'Espagne, est partiellement maîtrisé samedi mais a réduit en fumée 2.300 hectares, sans faire de blessés, et pourrait être stabilisé dans la nuit, selon le président régional catalan.

"L'incendie est encore actif, mais avec une évolution - je le dis avec toute la prudence nécessaire - une évolution favorable", a déclaré lors d'un point presse en début de soirée le président régional de la Catalogne, Salvador Illa, à propos de ce feu, parti vendredi près de la commune de La Bisbal d'Empordà, à proximité de Gérone, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne.

"La prévision, si tout se passe bien, est que nous puissions déclarer l'incendie stabilisé cette nuit", a-t-il poursuivi, indiquant que 2.300 hectares avaient brûlé.

"Environ 2.300 hectares ont brûlé (...) avec une vague de chaleur que nous allons vivre dans les prochains jours", a-t-il mis en garde, appelant la population à une "très grande prudence".

Salvador Illa a également confirmé qu'une personne avait été placée en garde à vue, soupçonnée d'être à l'origine du déclenchement de ce feu de forêt.

"Je ne peux donc pas me prononcer et je ne veux pas le faire. Une personne a eu une responsabilité, il semble qu'il y ait eu une imprudence", a-t-il dit, alors que les médias espagnols évoquent l'utilisation par un ouvrier d'une entreprise de travaux d'une disqueuse dans une zone interdite.

Samedi matin, les pompiers catalans évoquaient déjà un "incendie, probablement dû à une négligence".

Une dizaine de communes restent confinées samedi soir.

Plus de 400 pompiers, dont 16 équipes aériennes, sont à pied d'oeuvre pour tenter de venir à bout de ce foyer, selon un communiqué des pompiers.

Située en première ligne du changement climatique en Europe, l'Espagne a vécu l'été dernier "les pires incendies de son histoire récente", avait rappelé en mai le Premier ministre Pedro Sánchez, avec 393.000 hectares ravagés par les flammes selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

Dans ces incendies, plus de 8.000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42.000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur.