RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 1er juillet

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**La Banque de Montréal BMO.TO a conclu un accord en numéraire d'un montant de 142 millions de dollars australiens (97,87 millions de dollars) en vue d'acquérir la division des marchés de capitaux d'Euroz Hartleys Group EZL.AX , une société de services financiers spécialisée dans les métaux et l'exploitation minière et basée à Perth.

**Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu’il ne s’attendait pas à signer le renouvellement de l’accord commercial avec les États-Unis et le Mexique lors de la révision prévue ce mercredi, six ans après la signature de l’accord, les États-Unis ayant fait savoir qu’ils souhaitaient renégocier celui-ci.

**Le Premier ministre canadien Carney a déclaré qu’il n’y avait pour l’instant aucun promoteur du secteur privé pour la proposition initiale de l’Alberta concernant un nouvel oléoduc vers la côte ouest, ajoutant que les discussions se poursuivaient et que le processus se déroulerait tout au long de l’été.

(1 $ = 1,4510 dollars australiens)