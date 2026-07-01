 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 1er juillet
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**La Banque de Montréal BMO.TO a conclu un accord en numéraire d'un montant de 142 millions de dollars australiens (97,87 millions de dollars) en vue d'acquérir la division des marchés de capitaux d'Euroz Hartleys Group EZL.AX , une société de services financiers spécialisée dans les métaux et l'exploitation minière et basée à Perth.

**Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu’il ne s’attendait pas à signer le renouvellement de l’accord commercial avec les États-Unis et le Mexique lors de la révision prévue ce mercredi, six ans après la signature de l’accord, les États-Unis ayant fait savoir qu’ils souhaitaient renégocier celui-ci.

**Le Premier ministre canadien Carney a déclaré qu’il n’y avait pour l’instant aucun promoteur du secteur privé pour la proposition initiale de l’Alberta concernant un nouvel oléoduc vers la côte ouest, ajoutant que les discussions se poursuivaient et que le processus se déroulerait tout au long de l’été.

(1 $ = 1,4510 dollars australiens)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BK OF MONTREAL
250,670 CAD TSX +0,22%
Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,93 USD Ice Europ -1,36%
Pétrole WTI
68,77 USD Ice Europ -1,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
36,9 +20,27%
CAC 40
8 333,82 -0,83%
Pétrole Brent
71,92 -1,37%
SOITEC
120,45 +2,69%
STELLANTIS
5,036 +1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank