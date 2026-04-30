RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 30 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu’il resterait en poste en tant que gouverneur à la Réserve fédérale après la fin de son mandat de président le 15 mai,invoquantdes menaces juridiques persistantes à son encontre et à l’encontre de la banque centrale.

- Ford Motor F.N a annoncé un rebond de ses bénéfices au cours des trois premiers mois de l'année, en partie grâce à un remboursement attendu de 1,3 milliard de dollars de droits de douane fédéraux sur les importations, qui ont été annulés par la Cour suprême des États-Unis.

- Deux des plus grands promoteurs américains de fonds conseillés par les donateurs, Fidelity et Vanguard, ont cessé de soutenir le Southern Poverty Law Center, après que le ministère américain de la Justice a mis en accusation la semaine dernière cette organisation à but non lucratif de défense des droits civiques pour des délits financiers.

- Meta META.O n'a pas mis en place les mesures de protection nécessaires pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d'accéder à Instagram et Facebook, en violation d'une loi de l'Union européenne sur la sécurité en ligne, ont déclaré des responsables.