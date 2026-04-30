Illustration du logo du Crédit Agricole

par Mathieu Rosemain

Crédit Agricole ‌SA a fait état jeudi de résultats sous les attentes au premier trimestre, ​avec une baisse des revenus de la banque d'investissement, alors que la banque française a renforcé ses provisions pour créances douteuses face aux incertitudes engendrées ​par le conflit au Moyen-Orient.

Le résultat net a augmenté de 1,8% sur un an, à 1,68 milliard ​d'euros, en-deçà du consensus des analystes ⁠à 1,72 milliard.

Le produit net bancaire a progressé de 0,9% à 6,99 ‌milliards d'euros, sous les attentes à 7,06 milliards.

Le coût du risque a bondi de 32,2% pour atteindre 547 millions d'euros. ​Sur ce montant, environ ‌100 millions d'euros sont liés à des provisions de précaution, ⁠a expliqué la directrice financière Clotilde L'Angevin aux journalistes.

La banque se prépare à une possible détérioration des perspectives macroéconomiques, en raison particulièrement du conflit au ⁠Moyen-Orient, plutôt qu'à ‌une hausse significative des défauts sur prêts, a-t-elle ajouté.

"C'est un provisionnement ⁠prudent et le risque avéré, lui, il est très contenu encore toujours, ‌il est même en baisse par rapport au quatrième trimestre", ⁠a indiqué Clotilde L'Angevin.

"Dans ce 100 millions d'euros, on a ⁠28 millions d'euros ‌qui sont un provisionnement sectoriel et géographique de CACIB", a-t-elle dit évoquant la ​division de banque d'investissement. "Par exemple sur ‌la pétrochimie, sur l'aviation..."

La division de banque d'investissement de Crédit Agricole a vu ses revenus reculer ​de 4%, avec une baisse de 9% dans la banque de marché (FICC) sur fond de "marché attentiste".

Dans un communiqué séparé, SAS Rue La Boétie, ⁠la véhicule d'investissement contrôlé par les 39 banques mutuelles de Crédit Agricole, a annoncé son intention d'acquérir d'ici le 1er trimestre 2027 jusqu'à 800 millions d’euros de titres Crédit Agricole SA, sous réserve d'obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et sans porter sa participation au-delà de 65%.

(Mathieu Rosemain, version française Blandine Hénault, ​édité par Augustin Turpin)