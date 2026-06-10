RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 10 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Anthropic lance une version publique de son modèle d'IA Mythos, mais avec des garde-fous interdisant son utilisation dans des domaines à risque tels que la cybersécurité, après qu'une démonstration en début d'année eut provoqué un véritable séisme mondial en raison de sa capacité à détecter des failles logicielles.

- General Motors GM.N publie une mise à jour logicielle qui permet à certains propriétaires de véhicules électriques américains de réinjecter de l'électricité dans le réseau, un autre exemple de la manière dont les constructeurs automobiles explorent des opportunités commerciales dans le secteur de l'énergie.

- David Ellison, directeur général de Paramount PSKY.O , a promis de respecter l'indépendance éditoriale de “60 Minutes” lors d'un entretien téléphonique avec Lesley Stahl.

- Un pilote d'Air Canada AC.TO est accusé d'avoir piloté en tant que commandant de bord sur des centaines de vols passagers pendant 17 ans sans détenir la licence de haut niveau requise.