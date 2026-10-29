RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 29 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

— Rolls-Royce RR.L a obtenu 1,25 milliard de livres sterling (1,67 milliard de dollars) de soutien du gouvernement britannique pour un programme d’investissement de 2,5 milliards de livres sterling dans les moteurs à réaction, visant à maintenir 3 300 emplois et à renforcer sa présence sur le marché de l’aviation.

— La Grande-Bretagne va réduire les allègements fiscaux sur les investissements dans les infrastructures et l’industrie manufacturière, en ramenant les abattements pour amortissement de 14 % à 12 % à compter d’avril, une mesure qui devrait rapporter 5,2 milliards de livres sterling au Trésor d’ici 2032.

The Guardian

— L'action GSK GSK.L a chuté malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, les investisseurs se concentrant sur la baisse des ventes de ses vaccins contre le VRS et le zona.

— Le ministère britannique des Affaires économiques a adressé une lettre à Gordon Brothers, propriétaire de Poundland, pour obtenir des informations, craignant que le distributeur à bas prix ne fasse faillite, mettant ainsi 12 000 emplois en danger.

The Telegraph

— Une étude commandée par le gouvernement a proposé de subventionner les coûts de recharge des véhicules électriques en soutenant les réseaux de recharge alimentés par des énergies renouvelables, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix des carburants pour les conducteurs de voitures à essence et diesel.

— Sergio Ermotti, directeur général d’UBS UBSG.S , a averti que le durcissement des règles suisses en matière de fonds propres pourrait amener la banque à reconsidérer son implantation en Suisse, arguant que les réglementations proposées pénalisent injustement UBS et exigeraient 16 milliards de dollars supplémentaires de fonds propres.

Sky News

— JPMorgan Chase JPM.N doit faire face à une charge fiscale supplémentaire pouvant atteindre 150 millions de livres sterling, après que le budget britannique a doublé la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés à 6 % pendant 15 mois.

— EY a remporté un contrat de 15 millions de livres sterling auprès de l’autorité de régulation Ofwat pour agir en tant que contrôleur indépendant de Thames Water pendant une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans.

(1 dollar = 0,7500 livre sterling)