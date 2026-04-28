RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 28 avril

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28 avril - Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* Shell SHEL.L a conclu un accord de 16 milliards de dollars pour racheter un producteur canadien de schiste, ARC Resources ARX.TO . Il s'agit de sa plus importante acquisition depuis plus d'une décennie, alors que la société cherche à renforcer sa position parmi les plus grands acteurs mondiaux du gaz naturel liquéfié.

* Ineffable Intelligence, une start-up londonienne spécialisée dans l'IA créée il y a quatre mois, a bouclé le plus important tour de table de financement d'amorçage en Europe , avec une valorisation de 5,1 milliards de dollars.

The Guardian

* La chaîne de bijoux et d'accessoires Claire's ferme ses derniers magasins au Royaume-Uni ce lundi, entraînant la perte de plus de 1 000 emplois et mettant fin à trois décennies de présence dans les rues commerçantes britanniques.

The Telegraph

* Le maire de Londres, Sadiq Khan, pourrait bloquer la tentative de la police métropolitaine de déployer un logiciel de Palantir PLTR.O , alors que le géant américain de la technologie fait face à une controverse concernant ses activités en Israël. Il a en effet mis en garde contre l'utilisation de fonds publics pour financer des entreprises qui "agissent à l'encontre des valeurs de Londres".

Sky News

* Le Royaume-Uni va introduire des restrictions sur les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, a déclaré la ministre de l'Éducation, Olivia Bailey.

The Independent

* Les agences de la Poste britannique ont traité près de 40 millions de transactions en espèces au cours des trois premiers mois de 2026 , ce qui, selon elles, représente le premier trimestre le plus actif jamais enregistré, les ménages et les entreprises continuant de recourir aux pièces et aux billets.

* En vertu de la nouvelle réglementation britannique sur la "débanquisation", les épargnants particuliers et les propriétaires de petites entreprises bénéficieront désormais d’un préavis d’au moins 90 jours avant la fermeture de leur compte ou la résiliation d’un service de paiement. Cela représente une augmentation par rapport aux deux mois actuellement requis.