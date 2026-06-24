RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 24 juin

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le brasseur néerlandais Heineken HEIO.AS a choisi Rafael Oliveira comme prochain directeur général. M. Oliveira est le directeur général de JDE Peet's, le fabricant néerlandais de café et de thé, et prendra ses fonctions en octobre.

- La chancelière britannique Rachel Reeves a nommé Jonathan Haskel, professeur d’économie à l’Imperial College de Londres, au poste de président de l’Office for Budget Responsibility (OBR).

The Guardian

- Les publicités de Calvin Klein , Adidas ADSGn.DE et Uniqlo vantant des vêtements et des chaussures « recyclés » ont été interdites par l’autorité de régulation britannique, les annonceurs n’ayant pas été en mesure de prouver la véracité de leurs allégations écologiques.

- Le revendeur de billets en ligne StubHub STUB.N UK s’est vu infliger une amende de près de 900 000 £ (1,19 million de dollars) et a été condamné à verser des indemnités à plus de 50 000 fans pour ne pas avoir affiché le prix total des billets au moment de la réservation, une pratique illégale connue sous le nom de “drip pricing”.

The Telegraph

- BBC News va cibler les téléspectateurs internationaux afin de générer davantage de revenus grâce à sa chaîne de télévision à l’étranger. Jonathan Munro, directeur général par intérim de BBC News, a déclaré que le diffuseur donnerait la priorité aux audiences internationales.

Sky News

- Le géant de l'immobilier commercial British Land a renoncé à s'opposer à un plan de sauvetage visant à éviter la faillite de TG Jones, l'un des plus grands détaillants britanniques de centres-villes, à la suite d'une série de concessions de dernière minute.

The Independent

- La banque sur gages britannique Ramsdens a accepté d'être racheté pour 206 millions de livres sterling (271,78 millions de dollars) par son concurrent américain, FirstCash. Les actionnaires devraient recevoir jusqu'à 609 pence par action (0,8035 dollar), une offre représentant une prime de 35 % par rapport à son dernier cours de clôture.

(1 $ = 0,7580 livre)