RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 9 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Blue Origin, la société de Jeff Bezos, envisage de faire appel pour la première fois à des investisseurs extérieurs , dans le but de lever 10 milliards de dollars lors d’un tour de table qui valoriserait le constructeur de fusées à 130 milliards de dollars avant l’investissement.

- La Chine a déclaré avoir découvert des « failles de sécurité de type porte dérobée » dans le Claude Code d’Anthropic, ce qui exacerbe les tensions dans la course à la suprématie en matière d’intelligence artificielle avec les États-Unis.

- Apple AAPL.O prévoit de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en puces conclu en début de semaine avec Broadcom AVGO.O , qui prévoit également l’extension d’une usine du fabricant de puces dans le Colorado.

- JPMorgan Chase JPM.N se concentre désormais sur les opérations concernant les petites entreprises pour assurer la prochaine phase de croissance de ses activités de banque d’investissement.

- Air Canada AC.TO a annoncé qu’Anko Van der Werff deviendrait son prochain directeur général.

- Une cour d’appel a rejeté une action en justice alléguant que Hudson Bay Capital avait enfreint la législation sur les valeurs mobilières afin de réaliser plus de 300 millions de dollars de bénéfice à court terme en négociant des actions de Bed Bath & Beyond BBBY.N avant que le distributeur d’articles pour la maison ne fasse faillite en 2023.