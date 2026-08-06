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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 6 août
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 07:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les compagnies aériennes s'opposent aux autorités fédérales qui renforcent les contrôles d'immigration et les arrestations dans les aéroports américains.

- Etsy ETSY.N procède au licenciement d'environ 220 employés, soit environ 12% de ses effectifs, afin de s'adapter à l'évolution des habitudes d'achat en ligne.

- Wayve et Uber UBER.N ont obtenu l’autorisation de Transport for London pour proposer des trajets en robotaxi supervisés à Londres.

- Bending Spoons BSP.O a conclu un accord en vue d’acquérir Airtable pour une valeur d’entreprise de 1,29 milliard de dollars.

MRNA.O - La FDA a approuvé le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna, mFlusiva, destiné aux adultes âgés de 50 ans et plus.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BENDING SPOONS-RG
43,7500 USD NASDAQ +16,82%
MODERNA
56,2550 USD NASDAQ -1,29%
UBER TECH
68,180 USD NYSE -5,33%
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