RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 6 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 août - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
- Les compagnies aériennes s'opposent aux autorités fédérales qui renforcent les contrôles d'immigration et les arrestations dans les aéroports américains.
- Etsy ETSY.N procède au licenciement d'environ 220 employés, soit environ 12% de ses effectifs, afin de s'adapter à l'évolution des habitudes d'achat en ligne.
- Wayve et Uber UBER.N ont obtenu l’autorisation de Transport for London pour proposer des trajets en robotaxi supervisés à Londres.
- Bending Spoons BSP.O a conclu un accord en vue d’acquérir Airtable pour une valeur d’entreprise de 1,29 milliard de dollars.
MRNA.O - La FDA a approuvé le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna, mFlusiva, destiné aux adultes âgés de 50 ans et plus.
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