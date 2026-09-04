RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 4 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Fox News s'est séparé de sa présentatrice de longue date, Maria Bartiromo , à compter de ce jeudi.

- Tesla TSLA.O a lancé ses « Cybercabs » sans volant à Austin, au Texas, dans le cadre de son premier test public en vue de la transition vers des voitures entièrement autonomes.

- La Boring Company d’Elon Musk a demandé à certains investisseurs participant à son dernier tour de table de l’aider à recruter du personnel ou à contribuer au développement commercial de l’entreprise.

- Adobe ADBE.O a nommé Anil Chakravarthy au poste de directeur général, à compter du 1er décembre.

- Le conseil de surveillance de Volkswagen VOWG.DE a approuvé un plan visant à doubler les suppressions d’emplois au sein du constructeur automobile pour atteindre 100 000 postes et à réduire de moitié sa gamme de modèles.

- L'administration Trump a déposé un recours d'urgence demandant à la Cour suprême des États-Unis d'autoriser le Service postal américain à mettre immédiatement en œuvre de nouvelles règles relatives au vote par correspondance.