RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 3 août

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le ministère japonais des Finances et le département du Trésor américain ont mené une intervention conjointe sur le marché des changes afin d'acheter des yens.

- La start-up allemande Agile Robots prévoit de doubler son chiffre d'affaires cette année, par rapport aux 300 millions d'euros enregistrés l'année dernière, ce qui devrait lui permettre d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici deux à trois ans.

- Le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré avoir officiellement annulé un « fonds anti-militarisation » de 1,8 milliard de dollars, qui était devenu un point de blocage pour deux sénateurs républicains récalcitrants qui s'opposaient à sa confirmation au poste permanent.

- Les agents de bord de WestJet, la deuxième compagnie aérienne du Canada, se sont mis en grève dimanche après avoir échoué à trouver un accord avec la compagnie.

- Le groupe Sandoz SDZ.S a annoncé avoir accepté de verser un total de 478,5 millions de dollars pour régler un litige en matière de concurrence concernant la tarification des médicaments génériques aux États-Unis.

- EasyJet EZJ.L a annoncé avoir prolongé la date limite de soumission de son offre sur Castlelake afin de s’aligner sur celle de son concurrent Apollo jusqu’au 7 août, date à laquelle les deux soumissionnaires devront faire part de leurs intentions définitives ou se retirer.