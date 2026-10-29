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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 29 octobre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 05:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le cabinet d’avocats Weil, Gotshal & Manges prévoit de mettre fin à ses activités, a annoncé sa direction à ses associés, scellant ainsi la chute vertigineuse de ce cabinet presque centenaire, qui n’a pas réussi à endiguer l’exode de ses associés.

- Les négociations en vue d’une acquisition entre MGM Resorts International MGM.N et People Incorporated, la société de Barry Diller, ont pris fin — qu’il s’agisse d’un rachat de la société de casinos par People ou d’un rachat de People par la société de casinos, a déclaré MGM aux analystes.

- GE Vernova GEV.N a annoncé son intention d’acquérir le fabricant d’équipements pour réseaux à haute tension Trench Group auprès de la société d’investissement Triton Partners pour 9 milliards de dollars, alors que l’entreprise s’apprête à développer ses activités dans le domaine des réseaux électriques et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour la troisième fois consécutive.

- Le milliardaire Nelson Peltz et plusieurs partenaires ont proposé de racheter la chaîne de hamburgers Wendy’s

WEN.O pour 1,4 milliard de dollars, arguant que cette chaîne de restauration rapide en difficulté avait besoin d’un redressement qui serait mieux mené à bien à l’abri des regards du public.

- Le vice-président américain JD Vance est en pourparlers avec le chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, pour relancer les négociations de paix, alors même que le président Trump menace de reprendre la guerre après les élections de mi-mandat de la semaine prochaine, ont déclaré des responsables américains et des sources proches du dossier.

- Mercredi, le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a fait avancer une mesure autorisant les pharmacies et les médecins agréés à préparer certains peptides non approuvés, tandis que les autorités de régulation examinent s’il convient d’autoriser officiellement leur utilisation dans des médicaments préparés sur mesure.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

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