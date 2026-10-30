Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA AXAF.PA a fait état jeudi d'une hausse de 5% sur un an des primes sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité "vie et santé" de l'assureur français, soutenue par ses produits d'épargne et la dynamique des contrats en unité de compte, ayant compensé une croissance plus limitée dans l'assurance dommages.

* TF1 TFFP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un résultat opérationnel en baisse au troisième trimestre 2026, en raison notamment d'un contexte de marché publicitaire linéaire toujours dégradé et d'effets de périmètre en lien avec les cessions réalisées en 2025.

* IMERYS IMTP.PA a relevé jeudi sa prévision d’Ebitda ajusté 2026, désormais anticipé à 570-590 millions d’euros contre 550-580 millions d’euros auparavant, l'entreprise citant notamment ses acquisitions, les mesures d'amélioration des coûts et des performances, ainsi que la dynamique des prix.

* EUTELSAT ETL.PA prévoit que le doublement des capacités de son réseau OneWeb permettra de générer plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires opérationnel issu des services commerciaux entre 2032 et 2040, a annoncé dans un communiqué jeudi le groupe franco-britannique, qui tient un rôle de premier plan dans le programme européen IRIS.

* EMEIS EMEIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 5,8% au troisième trimestre, porté par une amélioration des taux d’occupation, un effet prix favorable et le développement des établissements récemment ouverts.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , SANOFI SASY.PA et CAPGEMINI

CAPP.PA doivent publier leurs résultats respectifs vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N46922M

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)