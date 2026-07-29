RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 29 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Iran a lancé une attaque surprise à l'aide de missiles balistiques contre les forces américaines en Jordanie; tous les missiles ont été interceptés avec succès, selon l'armée américaine.

- Le Sénat américain a confirmé Jay Clayton au poste de directeur du renseignement national par 51 voix contre 47, après que le directeur par intérim Bill Pulte eut réduit les effectifs de l'agence d'environ 30 %.

- Le directeur général de Meta META.O , Mark Zuckerberg, a déclaré que les États-Unis devraient accélérer le développement de l’IA plutôt que de le restreindre, citant des analogies historiques, des données récentes sur l’emploi et sa propre utilisation personnelle de l’IA pour l’éducation de ses enfants et le fitness comme sources de son optimisme vis-à-vis de cette technologie.

- La Commission fédérale du commerce mène actuellement une enquête sur les activités commerciales aux États-Unis du distributeur de mode éphémère Shein, ce dernier ayant révélé l’existence de cette enquête dans un document déposé dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse à Hong Kong.

- L’administration Trump prévoit de mettre fin après 2026 à un programme de subventions qui contribuait à limiter les primes des régimes de médicaments sur ordonnance de la partie D de Medicare, dans un contexte de hausse des dépenses liées aux médicaments GLP-1, aux médicaments spécialisés et aux modifications apportées par la loi sur la réduction de l’inflation.

- Visa V.N a supprimé 2 600 postes, soit environ 7 % de ses effectifs, la plupart des postes concernés se situant dans les équipes techniques et de développement de produits.