RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 27 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O est en pourparlers pour fournir une garantie d'environ 250 milliards de dollars en faveur d'OpenAI dans le cadre d'un projet de centre de données de grande envergure. - La société d'immunologie belgo-néerlandaise Argenx ARGX.BR a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir le développeur pharmaceutique américain Forte Biosciences FBRX.O pour 2,2 milliards de dollars. - Sazerac, le fabricant des cocktails BuzzBallz, a adressé une lettre à un groupe d’actionnaires de Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniels, leur demandant de reconsidérer une offre de rachat de 15 milliards de dollars qui avait été rejetée.

- Le président américain Trump a reporté une escalade majeure de sa campagne militaire contre l’Iran, dans le cadre des efforts visant à relancer la diplomatie pour rouvrir le détroit d’Ormuz.

- Nvidia NVDA.O va investir environ 1 milliard de dollars dans la société internet sud-coréenne Naver 035420.KS .