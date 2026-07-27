 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 27 juillet
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 09:19
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O est en pourparlers pour fournir une garantie d'environ 250 milliards de dollars en faveur d'OpenAI dans le cadre d'un projet de centre de données de grande envergure. - La société d'immunologie belgo-néerlandaise Argenx ARGX.BR a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir le développeur pharmaceutique américain Forte Biosciences FBRX.O pour 2,2 milliards de dollars. - Sazerac, le fabricant des cocktails BuzzBallz, a adressé une lettre à un groupe d’actionnaires de Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniels, leur demandant de reconsidérer une offre de rachat de 15 milliards de dollars qui avait été rejetée.

- Le président américain Trump a reporté une escalade majeure de sa campagne militaire contre l’Iran, dans le cadre des efforts visant à relancer la diplomatie pour rouvrir le détroit d’Ormuz.

- Nvidia NVDA.O va investir environ 1 milliard de dollars dans la société internet sud-coréenne Naver 035420.KS .

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

Valeurs associées

ARGENX
789,800 EUR Euronext Bruxelles -1,82%
FORTE BIOSCIENC
76,4250 USD NASDAQ +39,51%
NVIDIA
196,1400 USD NASDAQ -5,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,11 -11,81%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank