RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 21 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion entre ses deux sociétés, SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , serait “une bonne idée” et qu'elles avaient formé des comités spéciaux pour discuter d'une union.

- Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta Platforms META.O , quittera l’entreprise l’année prochaine après 15 ans de service.

- La semaine dernière, Elon Musk a ordonné le ralentissement d’une version de niveau militaire du service satellitaire Starlink de SpaceX, dont dépend l’Ukraine.

- Larry Ellison a augmenté son endettement et mis en garantie des actions de Tesla, SpaceX et Paramount Skydance

SKYD.N , s'engageant ainsi à contribuer au financement du rachat de Warner Bros. par son fils David.

- Optimum Communications OPTU.N est sur le point de conclure un accord de restructuration de la dette qui confierait le contrôle du fournisseur américain d’accès haut débit à ses créanciers et mettrait fin au litige en cours entre eux.

- Hughes Network Systems, la filiale d'EchoStar ECHO.O en faillite, a obtenu l'autorisation provisoire du tribunal de conserver le contrôle exclusif de sa procédure au titre du chapitre 11, repoussant ainsi la tentative d'un groupe de créanciers de proposer son propre plan de restructuration alternatif.