 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 21 octobre
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 07:48

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion entre ses deux sociétés, SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , serait “une bonne idée” et qu'elles avaient formé des comités spéciaux pour discuter d'une union.

- Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta Platforms META.O , quittera l’entreprise l’année prochaine après 15 ans de service.

- La semaine dernière, Elon Musk a ordonné le ralentissement d’une version de niveau militaire du service satellitaire Starlink de SpaceX, dont dépend l’Ukraine.

- Larry Ellison a augmenté son endettement et mis en garantie des actions de Tesla, SpaceX et Paramount Skydance

SKYD.N , s'engageant ainsi à contribuer au financement du rachat de Warner Bros. par son fils David.

- Optimum Communications OPTU.N est sur le point de conclure un accord de restructuration de la dette qui confierait le contrôle du fournisseur américain d’accès haut débit à ses créanciers et mettrait fin au litige en cours entre eux.

- Hughes Network Systems, la filiale d'EchoStar ECHO.O en faillite, a obtenu l'autorisation provisoire du tribunal de conserver le contrôle exclusif de sa procédure au titre du chapitre 11, repoussant ainsi la tentative d'un groupe de créanciers de proposer son propre plan de restructuration alternatif.

Guerre en Ukraine
Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

ECHOSTAR RG-A
86,3900 USD NASDAQ +0,22%
META PLATFORMS
694,2500 USD NASDAQ -1,59%
SPACEX
147,9400 USD NASDAQ -0,01%
TESLA
373,7100 USD NASDAQ +1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Drapeau français sur ciel d'orage. (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)
    L'édito de Dolan / Le risque de dette latent hante les marchés français
    information fournie par Reuters 21.10.2026 08:01 

    par Mike Dolan La France n'est pas encore en de crise de la dette. Mais elle manque de temps, d'argent et de marge de manœuvre politique pour y échapper. Pour les marchés de la dette souveraine, peu patients, une issue aux crises budgétaires et politiques qui couvent ... Lire la suite

  • Le présentateur vedette d'une émission satirique populaire serbe Zoran Kesic durant l'enregistrement de l'émission "24 minutes" dans un studio de Belgrade, le 16 octobre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )
    "Mainmise sur les médias" : des journalistes serbes sous pression à l'approche des législatives
    information fournie par AFP 21.10.2026 07:54 

    Il y a quelques semaines, en amont des législatives anticipées en Serbie, le présentateur vedette d'une émission satirique populaire, Zoran Kesic, avait ouvert son programme avec un avertissement sans détour : "Ces élections déterminent si nos enfants resteront ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Les résistances sont proches
    DASSAULT SYSTEMES SA : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 21.10.2026 07:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Une barrière Spie (Crédit: L. Grassin / )
    Spie achève le refinancement de ses ORNANE 2028
    information fournie par Zonebourse 21.10.2026 07:45 

    Spie annonce avoir finalisé le refinancement de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, indexées sur des critères de développement durable et arrivant à échéance en janvier 2028 (ORNANE 2028). Le 21 septembre ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,35 +1,09%
CAC 40
7 838,49 -0,38%
EUR/USD SPOT
1,1219 -0,16%
Or
4 115,01 -0,24%
TOTALENERGIES
79,94 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank