RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 20 octobre

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Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Mattel MAT.O a nommé Peter Griffith, cadre chez Amgen AMGN.O , au poste de directeur financier, en remplacement de Paul Ruh, quelques semaines après le départ de l’ancien directeur général Ynon Kreiz, parti occuper le poste de co-directeur général de la société de divertissement Skydance

SKYD.N , récemment issue d’une fusion.

- Elon Musk a déclaré qu’il offrirait à chaque enfant américain une action SpaceX SPCX.O l’année prochaine, une distribution d’actions d’une valeur de près de 11 milliards de dollars selon les valorisations actuelles.

- Tradeweb Markets TW.O a conclu un accord pour acquérir la plateforme de transactions de titres à revenu fixe Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars, étendant ainsi sa présence aux premières étapes du marché du crédit et au marché gris des titres de créance.

- HB Fuller FUL.N a rejeté l’offre de l’investisseur activiste Ancora, comprise entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars, portant sur son activité d’adhésifs de construction, estimant que cette offre sous-évaluait cette division, tout en laissant entendre qu’il pourrait céder des activités non stratégiques dans le cadre d’une révision de son portefeuille.

- Silgan Holdings SLGN.N a annoncé son accord pour acquérir Trivium Packaging dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 3,4 milliards de dollars, dette comprise.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il serait disposé à rencontrer le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping pour discuter de la réduction des armes nucléaires et de la dénucléarisation, à la suite d’informations faisant état d’un projet de sommet trilatéral.