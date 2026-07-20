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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 20 juillet
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 07:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude. - La société de capital-investissement Truelink Capital est sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir le fabricant d'ingrédients à base de fruits et de boissons Lyons Magnus pour environ 1 milliard de dollars; une annonce devrait être faite dès lundi. - Kelly Ortberg, directeur général de Boeing BA.N , a déclaré que la société avait commencé à travailler sur la conception d’un nouvel avion, tout en s’attachant davantage à mettre d’abord en place la technologie et les ressources financières nécessaires. - La plateforme multinationale irlando-américaine de services financiers Stripe et la société américaine de capital-investissement Advent International ont lancé une offre publique d'achat conjointe sur la société de paiement en ligne PayPal PYPL.O , évaluée à environ 53 milliards de dollars. - Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, renforce les dépenses du Pentagone en faveur des start-ups spécialisées dans les technologies de défense, avec une demande budgétaire de 1 500 milliards de dollars adressée au Congrès; les dépenses consacrées aux 15 start-ups de défense les mieux valorisées ont triplé depuis 2022.

- Le Commandement central américain a indiqué qu’un militaire était décédé dans le nord de l’Irak lors de la destruction contrôlée d’un drone d’attaque iranien abattu, alors que les échanges de tirs entre les États-Unis et l’Iran s’intensifiaient depuis une semaine.

- Taylor Farms a déclaré que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait présenté ses excuses après être revenue sur une déclaration antérieure selon laquelle le parasite Cyclospora avait été détecté dans un échantillon de sa laitue.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

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