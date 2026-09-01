RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 1er septembre

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Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Anthropic a signé un contrat de cloud computing d’une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda, un fournisseur de services cloud soutenu par Nvidia NVDA.O , pour un centre de données situé au Texas, a déclaré une source proche du dossier.

- Amazon.com AMZN.O aurait illégalement augmenté les tarifs facturés aux annonceurs en relevant subrepticement le prix minimum requis pour diffuser des publicités promouvant leurs produits, a allégué la Commission fédérale du commerce des États-Unis dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral.

- La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a intensifié ses contrôles sur les sociétés à l’origine de ce que l’on appelle des “entités à vocation spécifique” qui prétendent offrir une exposition à des investissements dans des entreprises privées, selon des personnes proches du dossier.

--Le fonds d’investissement 1789 Capital, dont Donald Trump Jr. est associé, investit environ 300 millions de dollars dans Polymarket, selon une source proche du dossier.

- Le milliardaire brésilien Joesley Batista, l'un des propriétaires du groupe agroalimentaire JBS Z98.F , a rencontré le président américain Donald Trump le 20 août pour discuter de la manière dont un approvisionnement supplémentaire en viande bovine en provenance du Brésil pourrait contribuer à modérer les prix du bœuf aux États-Unis si Trump supprimait une taxe à l'importation de 26%, selon des sources proches du dossier.

- Le secrétaire à l'Armée des États-Unis, Dan Driscoll, a présenté sa démission à la Maison Blanche après plusieurs mois de tensions avec le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth.