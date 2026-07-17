RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 17 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le fournisseur de solutions d’analyse de données Databricks lève un tour de table stratégique, ce qui valorise l’entreprise à 188 milliards de dollars.

- L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré que Taco Bell, filiale de Yum Brands YUM.N , allait cesser d'utiliser la laitue iceberg râpée provenant d'un fournisseur impliqué dans une épidémie de cyclosporose, une maladie parasitaire pouvant provoquer des diarrhées et des vomissements violents.

- Honda Motor 7267.T va mettre fin à la production de son SUV Prologue cette année, qu’il commercialise sur le marché américain. Le constructeur automobile ne suspend pas immédiatement les ventes et prévoit de les maintenir jusqu’au début de l’année 2027, le temps d’écouler ses stocks.

- La société de logistique ArcBest Corp ARCB.O va réduire ses effectifs de 2 % dans le cadre de la simplification de sa structure de marques. MoLo Solutions, Panther Premium Logistics et ArcBest Technologies opéreront sous la marque ArcBest à compter du 1er août.

- Uber Technologies UBER.N a conclu un accord pour racheter la société allemande de livraison de repas Delivery Hero

DHER.DE dans le cadre d’une transaction évaluée à 14,8 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence internationale.

- L'opérateur mobile américain Verizon Communications VZ.N vend 274 de ses magasins de détail à des franchisés et supprime environ 3 000 postes dans le cadre de ses efforts de restructuration.