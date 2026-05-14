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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 14 mai
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Cerebras Systems a fixé mercredi le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 185 dollars par action, soit un montant supérieur à la fourchette haute de ses indications de prix.

- La start-up spécialisée dans les puces électroniques Fractile a annoncé avoir levé 220 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Factorial Funds, Accel et le Founders Fund de Peter Thiel.

- Cisco CSCO.O Systems supprime des milliers d'emplois afin de faire place à davantage d'intelligence artificielle dans ses activités.

- La Ligue nationale de football américain (NFL) a conclu un nouvel accord de quatre ans avec Netflix NFLX.O pour trois matchs supplémentaires et a accordé des licences pour d'autres matchs à Fox et NBC.

- Equinox Gold EQX.TO et Orla Mining OLA.TO ont convenu de fusionner dans le cadre d'un accord qui donnerait naissance à une nouvelle société minière aurifère nord-américaine d'une valeur de 18,5 milliards de dollars, accélérant ainsi une croissance qui, selon les deux entreprises, aurait pris des années si elles avaient agi séparément.

- La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a évoqué la possibilité que la banque centrale doive augmenter les taux d'intérêt si les pressions inflationnistes s'intensifient dans les mois à venir, même si ce n'est pas actuellement son scénario le plus probable pour l'économie.

Fusions / Acquisitions
Sport

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