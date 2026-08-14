RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 14 août

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les enquêteurs chargés d’examiner l’avion de Ryanair

RYA.I qui a subi une panne moteur alors qu’il survolait la Grèce le mois dernier ont découvert des restes d’oiseaux à l’intérieur d’un moteur. Lors de l’accident survenu le 10 juillet, des pièces du moteur ont transpercé le fuselage de l’appareil et arraché un hublot, blessant gravement un passager.

- Charter Communications CHTR.O a reçu l’autorisation définitive nécessaire pour racheter Cox Communications, un autre fournisseur de câble et d’accès haut débit, après avoir fait des concessions aux autorités de régulation californiennes, notamment en s’engageant à proposer des forfaits Internet abordables aux ménages à faibles revenus.

- Le directeur général d’Apple AAPL.O , Tim Cook, a visité une usine au Texas en compagnie du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, présentant une nouvelle école de formation à la fabrication et une chaîne de montage qui commenceront, dans le courant de l’année, à produire des ordinateurs Mac Mini.

- Tyson Foods TSN.N prévoit de fermer une importante usine de transformation de viande bovine et d’en vendre une autre, ce qui constitue les dernières mesures prises par le géant de l’agroalimentaire pour se retirer du secteur de la viande bovine en difficulté.

- Le président américain Donald Trump a ordonné à la Marine de démanteler un système complexe permettant de lancer des avions de chasse depuis ses porte-avions et de revenir à l’utilisation de catapultes à vapeur, une décision contre laquelle les responsables de la Marine se battent depuis des années et qui coûtera probablement des milliards de dollars.

- OpenAI a annoncé que sa directrice des recettes, Denise Dresser, allait quitter ses fonctions pour se consacrer à d’autres projets, moins d’un an après avoir rejoint cette entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle.