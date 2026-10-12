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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 12 octobre
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 07:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Amazon AMZN.O est en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans l'IA Decart, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 7 milliards de dollars.

- Le groupe SWI SWICH.AS a acquis une participation majoritaire dans la société de minage de bitcoins Genesis Digital Assets afin de soutenir l'expansion de ses centres de données axés sur l'IA.

- Un juge américain a ordonné à l’administration Trump de mettre fin à la diffusion de publicités politiques financées par les contribuables, mettant en scène le président et promouvant les politiques de l’administration.

- Le ministère américain de la Justice a déclaré enquêter pour déterminer si les chaînes de télévision avaient enfreint les lois sur la concurrence en suspendant la rotation des journalistes de télévision couvrant l’actualité de la Maison Blanche.

- Le président américain Donald Trump a annoncé un "cessez-le-feu énergétique" entre la Russie et l’Ukraine, bien que Moscou ait jusqu’à présent rejeté un tel accord.

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