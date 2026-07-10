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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 10 juillet
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 08:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Fidji Simo, directrice générale d’OpenAI en charge du déploiement de l’IA générale (AGI), a déclaré qu’elle allait quitter son poste à temps plein pour occuper un poste de conseillère à temps partiel au sein de l’entreprise créatrice de ChatGPT, après un congé maladie prolongé.

- Les autorités fédérales de régulation devraient certifier l'avant-dernière version du 737 de Boeing BA.N dans le courant du mois. L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) devrait également restituer prochainement à Boeing le pouvoir d’effectuer les validations finales de sécurité des 737 nouvellement produits, après avoir révoqué ce privilège en 2019 à la suite d’accidents.

- La plateforme de streaming Netflix NFLX.O explore actuellement la télévision en direct et les offres groupées, alors qu’elle peine à fidéliser ses spectateurs.

- FuboTV FUBO.N a nommé Alisa Bowen, ancienne cadre de Walt Disney DIS.N , au poste de directrice générale afin de naviguer dans un paysage médiatique complexe et en pleine mutation.

- Le gouvernement fédéral fait pression sur les entreprises de véhicules autonomes pour qu’elles remédient aux incidents au cours desquels des voitures sans conducteur gênent ou ignorent les premiers intervenants et les véhicules d’urgence.

- Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a nommé plus d’une douzaine de conseillers externes, dont l’ancien directeur général de Walmart, Doug McMillon, et le capital-risqueur Marc Andreessen, pour diriger cinq groupes de travail chargés de réexaminer le fonctionnement de la banque centrale.

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