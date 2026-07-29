RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 29 juillet

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Voici les principales actualités du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Le NHS England sanctionné pour avoir omis de signaler l'accès aux données de Palantir

* GSK va fermer son site historique de Stevenage et transférer son centre de recherche à Cambridge

* Le groupe Frasers de Mike Ashley prend une participation dans Burberry

* La FIFA prévoit de créer une entité commerciale de 20 milliards de dollars pour attirer des investisseurs externes

Aperçu

* Un conseiller officiel a critiqué le Service national de santé anglais pour ne pas avoir révélé que le personnel de Palantir PLTR.O pouvait accéder à des informations permettant d’identifier les patients, avertissant que cette omission risquait d’éroder la confiance du public.

* GSK GSK.L prévoit de fermer son centre historique de recherche et développement à Stevenage, l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du Royaume-Uni pariant que le déménagement vers un nouveau site à Cambridge contribuera à renforcer son portefeuille de nouveaux médicaments.

* Frasers Group FRAS.L , l’empire de la distribution contrôlé par le milliardaire Mike Ashley, a pris une participation dans la maison de couture Burberry BRBY.L alors qu’il intensifie son offensive sur le marché britannique du luxe.

* La FIFA prévoit de céder une participation d’environ 20 % dans une nouvelle entité commerciale évaluée à quelque 20 milliards de dollars, alors que le président de l’instance dirigeante, Gianni Infantino, cherche à tirer davantage profit de la Coupe du monde lucrative et controversée de cet été.