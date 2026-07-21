RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 21 juillet

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Voici les principales actualités du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* La Bourse de Londres prévoit de mettre en place un marché ouvert 24 heures sur 24 l'année prochaine

* Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, met en garde contre les “conséquences” si Andy Burnham impose les banques

* Les États-Unis vont imposer au Canada des droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits

* Un juge américain suspend l'acquisition de Warner Bros par Paramount, d'un montant de 110 milliards de dollars

Vue d'ensemble

* La Bourse de Londres LSEG.L a dévoilé son projet de lancer une plateforme de transactions nocturne au cours du premier semestre 2027.

* Jamie Dimon a mis en garde le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham contre le lancement d’une “offensive fiscale” visant les banques. Le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N a déclaré que cela menacerait son projet de bureau londonien de 3 milliards de livres sterling (4,03 milliards de dollars) et aurait des “conséquences néfastes” pour les investissements au Royaume-Uni.

* Les États-Unis ont annoncé qu’ils imposeraient au Canada des droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits, une mesure qui menace de raviver la guerre commerciale du président américain Donald Trump.

* Lundi, un juge fédéral a temporairement suspendu l’acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , donnant raison à une douzaine d’États dirigés par les démocrates qui estimaient que cette opération de 110 milliards de dollars étoufferait la concurrence à Hollywood.

(1 dollar = 0,7448 livre sterling)