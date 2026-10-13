RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 13 octobre

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Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Un accord franco-allemand sur la politique automobile de l'UE est “imminent”, selon Emmanuel Macron

- La France va renforcer sa participation dans le groupe minier Eramet, en difficulté

- Mark Zuckerberg affirme que Meta a atteint la “frontière” de l'IA

- Le FMI revoit à la hausse ses perspectives pour le Royaume-Uni, l’IA étant le moteur d’une forte croissance

Aperçu

- Le président français Emmanuel Macron a déclaré lors d'un salon professionnel à Paris qu'un accord sur la politique automobile de l'UE était “imminent”, ajoutant: “Nous sommes en train de finaliser un accord avec nos partenaires allemands afin que l'Europe puisse aller de l'avant, dans le but de mieux protéger notre industrie.”

- L’État français s’apprête à augmenter sa participation dans la société minière en difficulté Eramet

ERMT.PA , devenant ainsi son premier actionnaire dans le but de consolider les finances du groupe et de préserver l’accès de la France aux minerais stratégiques.

- Mark Zuckerberg affirme que Meta META.O a rattrapé ses concurrents à la “frontière” de l’IA, s’engageant à consacrer des dépenses considérables pour rivaliser avec Anthropic et OpenAI, tout en minimisant les mises en garde concernant les risques liés à une technologie qui échapperait à tout contrôle.

- L’IA est le moteur d’une forte poussée de croissance au Royaume-Uni, selon les nouvelles prévisions du FMI qui montrent que les perspectives de la Grande-Bretagne se sont améliorées plus que celles de presque toutes les autres grandes économies au cours des six derniers mois.