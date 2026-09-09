RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 9 septembre

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** La société Neo Financial Technologies, basée à Calgary, a licencié 10 % de ses effectifs, dans le cadre d’une initiative visant à simplifier ses activités, a déclaré son directeur général, Andrew Chau, à ses employés.

** La Banque de Montréal BMO.TO supprime les commissions sur les actions, les fonds négociés en bourse et les options sur sa plateforme d'investissement direct, dans le but d'attirer une clientèle plus jeune alors que la concurrence s'intensifie dans le domaine du trading en ligne.

** Le gouvernement canadien va envoyer des ministres à travers le pays pour rassurer les entreprises sur les mesures de soutien disponibles alors que le conflit commercial avec les États-Unis s’aggrave, le Premier ministre Mark Carney s’attachant à attirer les investissements et à renforcer la croissance alors que les négociations avec Washington restent dans l’impasse.