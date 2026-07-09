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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 9 juillet
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le géant technologique Meta META.O a annoncé mercredi qu’il allait construire un immense centre de données dans le centre de l’Alberta, le premier de l’entreprise au Canada, alors qu’elle développe rapidement sa capacité de calcul pour répondre à l’essor mondial de l’IA.

** La société canadienne MDA Space MDA.TO a conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 70 % dans la société française d’observation de la Terre Collecte Localisation Satellites pour environ 920 millions (XX millions d'euros) de dollars canadiens en numéraire, et procède à une émission d’actions afin de lever un produit brut total de 1 milliard (XX milliards d'euros) de dollars canadiens pour aider à financer cette opération.

Valeurs associées

MDA SPACE
54,900 CAD TSX 0,00%
META PLATFORMS
603,1200 USD NASDAQ 0,00%
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