 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 5 mai
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney devrait nommer mardi au poste de gouverneur général pour remplacer Mary Simon. Il s'agit de sa première nomination de ce type depuis son entrée en fonction, alors que la pression s'intensifie pour qu'il choisisse un candidat francophone.

** Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock

BLK.N , a nommé Katherine Tweedie à la tête de ses activités canadiennes.

** Les ventes de logements à Toronto ont augmenté de 6% en avril, enregistrant une deuxième hausse mensuelle consécutive, les prix immobiliers et les coûts d'emprunt plus bas ayant attiré les acheteurs, selon les données de la Toronto Regional Real Estate Board.

** Des informations divulguées indiquent que Canada Health Infoway a dépensé plus de 400.000 dollars en frais de déplacement de ses dirigeants et engagé 23 millions de dollars pour des consultants sur une période de moins de trois ans, alors que les députés enquêtent sur son projet raté de prescription électronique de 300 millions de dollars.

NATIONAL POST

** La ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, a déclaré que le gouvernement s'appuierait sur les conclusions des Nations Unies concernant les allégations de travail forcé en Chine, éludant ainsi une réponse directe à la question alors qu'elle était interrogée par les législateurs.

** Le secteur canadien des sables bitumineux a vu ses investissements en capital chuter de près de 50% au cours de la dernière décennie, a déclaré un groupe industriel, avertissant que la lenteur des progrès entrave les efforts visant à augmenter la production de pétrole.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 052,700 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,89 USD Ice Europ -1,90%
Pétrole WTI
103,04 USD Ice Europ -1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank