RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 5 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney devrait nommer mardi au poste de gouverneur général pour remplacer Mary Simon. Il s'agit de sa première nomination de ce type depuis son entrée en fonction, alors que la pression s'intensifie pour qu'il choisisse un candidat francophone.

** Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock

BLK.N , a nommé Katherine Tweedie à la tête de ses activités canadiennes.

** Les ventes de logements à Toronto ont augmenté de 6% en avril, enregistrant une deuxième hausse mensuelle consécutive, les prix immobiliers et les coûts d'emprunt plus bas ayant attiré les acheteurs, selon les données de la Toronto Regional Real Estate Board.

** Des informations divulguées indiquent que Canada Health Infoway a dépensé plus de 400.000 dollars en frais de déplacement de ses dirigeants et engagé 23 millions de dollars pour des consultants sur une période de moins de trois ans, alors que les députés enquêtent sur son projet raté de prescription électronique de 300 millions de dollars.

NATIONAL POST

** La ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, a déclaré que le gouvernement s'appuierait sur les conclusions des Nations Unies concernant les allégations de travail forcé en Chine, éludant ainsi une réponse directe à la question alors qu'elle était interrogée par les législateurs.

** Le secteur canadien des sables bitumineux a vu ses investissements en capital chuter de près de 50% au cours de la dernière décennie, a déclaré un groupe industriel, avertissant que la lenteur des progrès entrave les efforts visant à augmenter la production de pétrole.