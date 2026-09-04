RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 4 septembre

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Voici les principaux articles tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

NATIONAL POST

** Lululemon Athletica LULU.O a annoncé jeudi un deuxième trimestre difficile, marqué par une baisse du chiffre d’affaires, des bénéfices et des ventes comparables par rapport à l’année précédente.

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a réfuté les récentes déclarations du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, selon lesquelles le Canada se serait retiré des négociations commerciales avec les États-Unis pour des raisons politiques.