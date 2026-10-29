RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 29 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**La Banque de Montréal BMO.TO et la Banque Toronto-Dominion TD.TO ont bloqué les agents d'intelligence artificielle tiers d'accéder à leurs plateformes numériques, rejoignant ainsi la liste des banques qui ont restreint l'utilisation de cette technologie.

**Les sidérurgistes ontariens licenciés chez Stelco pourraient retrouver leur emploi d’ici Noël, à condition que les achats nationaux d’acier soient suffisants, a déclaré Lourenco Goncalves, directeur général de Cleveland-Cliffs

CLF.N , ajoutant qu’une hausse de la demande pourrait amener Cliffs à rappeler 175 personnes ayant perdu leur emploi.

** Le constructeur aéronautique canadien Bombardier

BBDb.TO s'associe au sous-traitant britannique de la défense BAE Systems BAES.L dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à développer des capacités technologiques et industrielles pour les futurs avions de combat.