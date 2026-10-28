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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 28 octobre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 12:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** La Banque Royale du Canada RY.TO empêche les agents personnels d’intelligence artificielle tiers d’accéder directement à ses plateformes numériques, notamment à ses services bancaires en ligne, rejoignant ainsi un nombre croissant de banques qui restreignent l’accès de ces agents aux données des clients.

** La société canadienne de services financiers Wealthsimple a levé 425 millions de dollars canadiens (302,28 millions de dollars) auprès de ses investisseurs existants, portant sa valorisation à 13,8 milliards de dollars canadiens alors qu’elle continue de développer ses services bancaires et d’investissement pour rivaliser avec les banques dominantes du pays.

** La ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, exige que Cleveland-Cliffs CLF.N présente un plan visant à rétablir les emplois chez Stelco comme condition préalable à toute rencontre, après avoir menacé de poursuivre en justice le sidérurgiste américain pour avoir prétendument violé les termes de son acquisition de la société en 2024.

(1 dollar américain = 1,41 dollar canadien)

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