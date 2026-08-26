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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 26 août
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 15:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Ottawa riposte aux États-Unis en imposant des droits de douane de rétorsion élevés sur 27,6 milliards de dollars de produits américains, notamment des métaux, des produits de la mer, des vêtements, des appareils électroménagers et des appareils électroniques.

** Le gouvernement de l’Ontario envisage d’adopter un outil juridique controversé, déjà utilisé par certaines provinces, pour saisir des biens soupçonnés d’avoir été acquis grâce au produit d’activités criminelles.

** Nalagx Corp, une entreprise canadienne dirigée par l’ancien député québécois Patrick Gagnon, a choisi le Nouveau-Brunswick pour implanter une usine d’explosifs qui contribuera à replacer le Canada sur la carte de l’industrie des munitions, alors que la demande en obus d’artillerie s’envole.

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