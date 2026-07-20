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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 20 juillet
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

* Le syndicat automobile canadien Unifor a déclaré que ses membres travaillant dans les usines canadiennes de Ford Motors

F.N avaient ratifié une nouvelle convention collective de trois ans, garantissant une augmentation salariale annuelle, des dispositions visant à améliorer les retraites et des mesures de sécurité de l'emploi.

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