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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 1er juin
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le réseau de pipelines Trans Mountain, propriété du gouvernement canadien, fonctionnera à pleine capacité en juin, a déclaré son directeur général, Mark Maki.

** L'organisme de financement de l'industrie musicale canadienne FACTOR a réglé son litige juridique de près de deux ans avec la Banque de Nouvelle-Écosse concernant la responsabilité du détournement de 9,8 millions de dollars provenant des contribuables sur son compte bancaire.

** L'économiste en chef de Google GOOGL.O , Fabien Curto Millet, a déclaré que le gouvernement fédéral canadien est sur la bonne voie avec son approche « l'IA pour tous », alors que le ministre canadien de l'Intelligence artificielle, Evan Solomon, s'apprête à lancer une stratégie nationale en matière d'IA.

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