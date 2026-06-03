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Football: Le Suisse Embolo a déposé une demande de visa pour rejoindre les États-Unis
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 18:55

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe B - Suisse v Kosovo

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe B - Suisse v Kosovo

L'attaquant suisse Breel Embolo, ‌qui n'a pu embarquer mardi avec la sélection helvétique à destination ​de Los Angeles, a déposé mercredi une demande de visa à l'ambassade des États-Unis à Berne, a annoncé la Fédération suisse de football (ASV).

"L’ambassade nous ​a informés que cette demande est traitée en priorité. Breel et nous-mêmes attendons désormais l’autorisation ​afin qu’il puisse rejoindre San Diego ⁠et l’équipe dans les plus brefs délais", a précisé l'ASV dans ‌un communiqué.

L'ASV avait annoncé mardi que la demande d'autorisation de voyage (ESTA) de Breel Embolo faisait l'objet d'un examen complémentaire.

"Hier ​après-midi, l’ambassade des États-Unis ‌à Berne a informé Breel qu’elle avait besoin des ⁠documents judiciaires relatifs à une procédure désormais close et faisant l’objet d’un jugement définitif depuis ce printemps, en lien avec des menaces proférées en ⁠2018", a ajouté ‌l'ASV.

"Les autorités américaines souhaitaient notamment savoir si des violences ⁠physiques avaient été commises dans le cadre de cette affaire. Ce ‌n’était pas le cas."

L'attaquant du Stade rennais a été reconnu ⁠coupable en 2023 d'avoir proféré des menaces lors d'une ⁠altercation à Bâle (Suisse) ‌en 2018 et s'est vu infliger une amende avec sursis, un verdict ​ensuite confirmé en appel. Les médias ‌suisses ont rapporté en avril que l'attaquant avait décidé de ne pas déposer de recours ​auprès du Tribunal fédéral, rendant ainsi le jugement définitif.

La Suisse est dans le groupe B de la Coupe du monde aux ⁠côtés du Canada, pays co-organisateur, de la Bosnie-Herzégovine et du Qatar. Son premier match aura lieu le 12 juin à Toronto contre le Canada.

La Coupe du monde de football est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Sophie Louet)

Sport
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