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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 16 juin
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées du journal canadien *The Globe and Mail*. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le géant des paiements numériques Nuvei Corp a conclu un accord pour racheter Payoneer Global PAYO.O , société cotée au Nasdaq, pour 2,75 milliards de dollars.

** Le Canada est sur le point d'éviter d'être inscrit sur la "liste grise" mondiale après l'achèvement d'un examen très suivi de ses efforts de lutte contre la criminalité financière.

** BCE Inc. BCE.TO , la société mère de Bell Canada, réduit ses effectifs de près de 700 employés, dernière mesure en date d'une série de suppressions d'emplois qui touchent l'ensemble du secteur des télécommunications.

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PAYONEER GLOBAL
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