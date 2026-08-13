RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 13 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le Canada examine actuellement une proposition visant à accepter les droits de douane américains sur les véhicules en échange d’une réduction des taxes sur les véhicules conformes à l’Accord États-Unis-Mexique-Canada.

** Des centaines d’employés syndiqués des entrepôts d’Amazon

AMZN.O à Vancouver, sur le point de conclure une première convention collective historique ce mois-ci, se sont heurtés à un obstacle après qu’un autre groupe d’employés a tenté de faire annuler la certification du syndicat.