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Groupe ADP: le trafic aérien en juillet reste affecté par le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Boursorama avec AFP 18/08/2026 à 08:08
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( POOL / BENOIT TESSIER )

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Le trafic du gestionnaire des deux grands aéroports parisiens, Groupe ADP, est resté affecté en juillet par des réductions des programmes de vols en raison du conflit au Moyen-Orient et de la hausse des prix des carburants, a-t-il annoncé lundi.

Le trafic aérien à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly s'est élevé à 10,1 millions de passagers, en recul de 1%, tandis qu'au niveau du groupe ADP, qui gère des aéroports dans le monde entier, il s'inscrit en légère hausse (+0,3%) avec 36,6 millions de passagers.

Le gestionnaire précise que le trafic à Paris Aéroport a bénéficié en juillet 2026 d'un effet de base lié aux grèves des 3 et 4 juillet l'an dernier qui l'ont pénalisé sur la même période.

"En excluant cet effet, la variation du trafic à Paris s'établit à -2,2%", souligne-t-il.

Le groupe avait abaissé en juillet à 0,5% sa prévision de croissance du trafic aérien à Roissy et Orly pour 2026, en raison notamment des répercussions de la guerre au Moyen-Orient. Il tablait auparavant sur 1,5% à 2,5% de croissance pour l'année en cours.

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