RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 5 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un juge fédéral de la Cour fédérale de district de Californie a fixé la date du procès au mois de mars afin de déterminer si le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount, pour un montant de 111 milliards de dollars, enfreint la législation antitrust.

-Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le gouvernement fédéral prévoyait d’examiner uniquement certains modèles d’intelligence artificielle, dits "fermés", qui ne publient pas leur code source et sont développés par des entreprises telles qu’Anthropic et OpenAI, afin d’évaluer les risques potentiels pour la sécurité, et non d’autres modèles.

-Chipotle Mexican Grill a déclaré avoir retiré les piments jalapeños de ses restaurants du Minnesota et les avoir remplacés par des piments provenant d’autres producteurs, à la suite d’une épidémie de salmonellose qui a touché 110 personnes selon le ministère de la Santé du Minnesota.

- L’administration américaine a conseillé aux États d’imposer de nouvelles restrictions aux prestataires de thérapies pour l’autisme afin d’endiguer la forte augmentation des dépenses de Medicaid consacrées à ces traitements.