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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 4 septembre
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 07:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Volkswagen VOWG.DE a annoncé jeudi qu’il allait mener à bien la restructuration la plus ambitieuse de ses 89 ans d’histoire, en supprimant environ 50.000 emplois supplémentaires face à la concurrence chinoise galopante, aux prix élevés de l’énergie et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques.

- Nvidia NVDA.O a annoncé qu’elle rachetait Hugging Face, une bibliothèque de modèles d’intelligence artificielle ouverts, pour 12,9 milliards de dollars, alors que le fabricant de puces poursuit sa frénésie d’investissements dans la course mondiale de plus en plus intense pour dominer cette technologie.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il nommait Adam Telle, le responsable du Corps des ingénieurs de l’armée américaine, au poste de secrétaire par intérim de l’Armée, suite à la démission de Daniel Driscoll en début de semaine.

- Tesla TSLA.O a indiqué qu’il avait commencé à proposer des trajets payants à bord d’une voiture dépourvue de volant et conçue pour transporter des passagers sans intervention humaine directe.

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

NVIDIA
228,4500 USD NASDAQ +1,80%
TESLA
376,3650 USD NASDAQ +5,42%
VOLKSWAGEN
77,100 EUR XETRA 0,00%
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