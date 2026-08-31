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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 31 août
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 08:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les forces américaines ont lancé une attaque dimanche contre deux lance-roquettes iraniens qui tentaient de disperser des mines marines dans le détroit d’Ormuz, ce qui constitue la première action militaire connue entre les deux pays depuis un mois.

- Le ministère américain des Finances n’a pas accordé d’accréditations à des journalistes du New York Times, du Wall Street Journal et de Bloomberg News pour couvrir la réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, qui réunira les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des plus grandes économies mondiales.

- Google GOOGL.O a mis à jour son application Maps, renommant le lac Ontario “lac America” pour les utilisateurs aux États-Unis, à la suite d’un décret signé par le président américain Trump la semaine dernière dans un contexte d’escalade de la guerre commerciale avec le Canada.

- La banque centrale des Émirats arabes unis a annoncé samedi qu’elle procéderait à un “examen spécial et urgent” d’une banque égyptienne, la Banque Misr, opérant dans le pays, dernière répercussion en date de la nouvelle offensive du département du Trésor américain visant à isoler l’Iran.

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