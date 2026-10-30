RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 30 octobre

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré qu'une faille de sécurité avait entraîné un préjudice estimé à 6,3 milliards de dollars. La société a indiqué avoir suspendu tous les dépôts et retraits et que ses clients seraient intégralement dédommagés.

- DoorDash DASH.O a annoncé son intention d’acquérir Instacart CART.O dans le cadre d’une opération évaluée à environ 17 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain en pleine expansion de la livraison de courses, alors que la concurrence s’intensifie entre les plateformes basées sur des applications.

- Le département américain de la Sécurité intérieure a demandé à la société d’hébergement islandaise FlokiNET de retirer les données ou de limiter l’accès aux données concernant des milliers de membres du personnel de l’agence, affirmant que ce contenu les exposait à des risques, après la divulgation de données sur plus de 41 000 employés du département.

- La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions en février, mettant ainsi fin à un mandat mouvementé marqué par une série de crises économiques, notamment la pandémie de Covid-19 et deux chocs énergétiques.