RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 28 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.
- BuzzFeed BZFD.O a licencié plus d’un tiers de ses effectifs restants, dans le cadre d’une initiative de son nouveau propriétaire, Byron Allen, visant à endiguer des pertes annuelles s’élevant à plusieurs millions de dollars.
- Cracker Barrel CBRL.O a annoncé que Julie Masino allait quitter ses fonctions de directrice générale, près d’un an après que l’entreprise eut essuyé les critiques des conservateurs, dont le président américain Donald Trump, suite à une décision de courte durée visant à changer son logo, en place depuis des décennies.
- OpenAI est sur le point de louer un centre de données d’une valeur de 500 milliards de dollars dans le sud de l’Ohio, qui pourrait figurer parmi les plus grands de ce secteur en plein essor qu’est l’intelligence artificielle.
- Nvidia NVDA.O a créé une coalition afin de travailler, en collaboration avec d’autres grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft MSFT.O et SpaceX SPCX.O , sur des outils de sécurité « open source » et de cybersécurité pour l’intelligence artificielle.
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