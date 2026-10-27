RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 27 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O a annoncé son intention de lever jusqu’à 95 milliards de dollars dans le cadre de sa plus importante levée de fonds en capital jamais réalisée, après quoi SpaceX SPCX.O a déclaré avoir bouclé une levée de fonds par emprunt de 40 milliards de dollars afin de financer l’achat des puces nécessaires à ses centres de données.

- Microsoft MSFT.O a annoncé qu’il proposait des départs volontaires à environ 60 000 employés, soit plus d’un quart de ses effectifs mondiaux, alors que le géant technologique cherche à maîtriser ses coûts et à financer ses investissements massifs dans l’IA.

- Une cour d’appel américaine s’est prononcée contre l’administration du président Donald Trump, rejetant une demande visant à empêcher la Californie de compter les bulletins de vote par correspondance de plus de 20 000 électeurs inscrits que le gouvernement fédéral soupçonne d’être des non-citoyens.

- La juge américaine Ana Reyes a prolongé une injonction bloquant les projets du président Donald Trump visant à rénover un parcours de golf historique de Washington situé à East Potomac Park, où elle avait jugé « inexcusable » l'abattage d'arbres.