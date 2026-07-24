RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 24 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les régulateurs de l’Union européenne ont infligé à Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, une amende de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour avoir indûment favorisé ses propres services en tête des résultats de recherche, tout en reléguant les services concurrents plus bas dans la page.

- Le ministère de la Justice a retiré les assignations à comparaître adressées aux journalistes du New York Times NYT.N qui avaient rendu compte des problèmes de sécurité liés au nouvel avion Air Force One du président américain Donald Trump, offert par le Qatar.

- Ford Motor F.N a annoncé que les systèmes d’aide à la conduite de ses nouveaux véhicules électriques utiliseront le logiciel Apple Maps AAPL.O , ce qui signifie que les propriétaires n’auront pas besoin d’un iPhone pour s’en servir.

- WNET Group, la société mère de la chaîne PBS new-yorkaise Thirteen, a nommé Edward O'Keefe, ancien de CNN , au poste de directeur général.